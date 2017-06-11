 الملكي وأبطال خذماء لنهائي بطولة ( وفاء وتضحية) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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الملكي وأبطال خذماء لنهائي بطولة ( وفاء وتضحية)

الملكي وأبطال خذماء لنهائي بطولة ( وفاء وتضحية)
المناطق_محمد الجسن

اختتم مساء اليوم تصفيات  نصف نهائي بطولة عبدالله السالم الرمضانية في محافظة دومة الجندل بالجوف تحت شعار ( وفاء وتضحية) حيث أقيمت مباراة جمعت فريقي الملكي و فيفا حقق فيها فريق الملكي الفوز بصعوبة بالغة على فريق فيفا بركلات الترجيح  .
وفي المباراة الثانية بين فريقي النجوم و ابطال خذماء  حقق فريق ابطال خذماء الفوز بهدفين سجلهم ل ابطال خذماء اللاعب عمر رزق و اللاعب عمر صالف ،  قام بقيادة هذه المباريات تحكيمياً  الحكم / مشاري الشمري والحكم / احمد الدرعان والحكم / عيسى الشمري  والحكم صلاح الشمري .
وحصل على جوائز افضل لاعب في المباراة  المقدمة من مركز التدريب و التطوير الاداري بالغرفة التجارية  في الجوف لاعب فريق فيفا مسند سمر ولاعب فريق النجوم عبد الكريم سمير وبهذه النتائج يتأهل فريقا الملكي و ابطال خذماء للمباراة النهائية .
وحضر المباراة كل من الاعلامي عواد غازي السبيله والإعلامي محمد الحسن و خالد الحجاج ضيوفاً ،  الجدير بالذكر  ستقام المباراة النهائية ان شاء الله مساء يوم الثلاثاء القادم ٩/١٨ على ملعب نادي الجندل تحت رعاية محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط  ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق  .

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