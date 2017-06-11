الملكي وأبطال خذماء لنهائي بطولة ( وفاء وتضحية)

اختتم مساء اليوم تصفيات نصف نهائي بطولة عبدالله السالم الرمضانية في محافظة دومة الجندل بالجوف تحت شعار ( وفاء وتضحية) حيث أقيمت مباراة جمعت فريقي الملكي و فيفا حقق فيها فريق الملكي الفوز بصعوبة بالغة على فريق فيفا بركلات الترجيح .

وفي المباراة الثانية بين فريقي النجوم و ابطال خذماء حقق فريق ابطال خذماء الفوز بهدفين سجلهم ل ابطال خذماء اللاعب عمر رزق و اللاعب عمر صالف ، قام بقيادة هذه المباريات تحكيمياً الحكم / مشاري الشمري والحكم / احمد الدرعان والحكم / عيسى الشمري والحكم صلاح الشمري .

وحصل على جوائز افضل لاعب في المباراة المقدمة من مركز التدريب و التطوير الاداري بالغرفة التجارية في الجوف لاعب فريق فيفا مسند سمر ولاعب فريق النجوم عبد الكريم سمير وبهذه النتائج يتأهل فريقا الملكي و ابطال خذماء للمباراة النهائية .

وحضر المباراة كل من الاعلامي عواد غازي السبيله والإعلامي محمد الحسن و خالد الحجاج ضيوفاً ، الجدير بالذكر ستقام المباراة النهائية ان شاء الله مساء يوم الثلاثاء القادم ٩/١٨ على ملعب نادي الجندل تحت رعاية محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق .