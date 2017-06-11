جمعية زواج جدة تؤهل 2125 عريساً عبر 46 دورة تدريبية

بهدف رسم معالم حياة زوجية مستقرة أهلت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة 2125 شاباً في مهارات الحياة الزوجية وفنونها وأنماط الزوجين عند الاختلاف ووسائل حل الخلافات ومقومات السعادة الزوجية لاسيما في السنة الأولى من الزواج والتي تزيد فيها نسبة المشكلات بين العرسان وفق الدراسات العلمية.

حيث أقامت الجمعية 46 دورة تدريبية خلال الثمانية أشهر المنصرمة هدفت لتوعية المقبلين على الزواج بأسباب السعادة الزوجية الحقيقية.

وأوضح مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الأسري بجدة الاستاذ فهد بن بنيه الحازمي بأن جمعية الزواج بجدة تعمل على توعية العرسان وتثقيفهم بأمور الحياة الزوجية من خلال تأهيلهم في تأسيس الحياة الزوجية المستقرة وفق أسس علمية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمدربين والأكاديميات والمدربات في شؤون التوجيه الأسري، مشيراً إلى أن الجمعية تولي فئة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج اهتماماً بالغاً من خلال تقديم الدعم المالي والعيني والمعنوي وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لإتمام زواجهم واستمراره.

وأضاف مدير عام الجمعية بأن الدورات التأهيلية للعرسان تتناول عدة محاور من أبرزها أسس اختيار شريك الحياة وأثر الإعلام على اختيار الشريك وآداب وأحكام الخطبة والنظرة الشرعية وفترة العقد وآدابها والفروق بين الجنسين الجسدية والنفسية بين الجنسين وأحكام وآداب ليلة الزفاف ومهارات السنة الأولى من الزواج مع تزويد المتدربين بفنون ومهارات زوجية وأنماط الزوجين عند الاختلاف ووسائل حل الخلافات ومقومات السعادة الزوجية، مبيناً بأن الدورات تلامس احتياجات المتدربين والمتدربات النفسية وتلامس أرض الواقع.

يذكر بأن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث تعتبر هذه الدورات بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسري ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.