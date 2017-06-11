 أمانة العاصمة المقدسة تكثف مراقبة المواد الغذائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة العاصمة المقدسة تكثف مراقبة المواد الغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تكثف مراقبة المواد الغذائية
المناطق_مكة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة نشاطها الرقابي خلال هذه الايام من موسم رمضان المبارك في متابعة الاسواق التجارية والمحلات الغذائية والتأكد من صلاحية المعروضات ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحــرارة التي تشهدها مكة المكرمة ، مما يتطلب تكثيف الجهود حيال كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفــرها في محلات تقديم الوجبات الغذائية والمباسط والبقالات حسب طبيعة كل نشاط ، حيث تتولي الإدارة العامة لصحة البيئة وأقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية القيام بكافة عمليات المتابعة الميدانية المستمرة .

وأوضح الاستاذ منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة بأن هناك العديد من الفرق الميدانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض ، وهي تعمل للفترتين الصباحية والمسائية ، إضافة الى فرقة أخذ العينات ( للفحص والتحليل المخبري ) هذا بخلاف الفرق الميدانية العاملة لدي كل بلدية وذلك في أطار الحرص على الوقاية الصحية ، ناهيك عن الفرق الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية المعنية ، حيث تقوم الامانه بالتأكد من سلامة عملية التخزين والتجهيز والتداول للغذاء لضمان جودتة وسلامتة ووصوله للمستهلك بأفضل الحالات ، مع مراقبة ومتابعة مستودعات المواد الغذائية والثلاجات والتركيز على المنطقة المركزية ، والتأكد من حصول جميع العاملين في المحلات الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول ، وتشديد الرقابة مع الجهات المعنية في مكافحة ظاهرة بيع ماء زمزم على الطرقات ، تكثيف أعمال لجنة متابعة المباسط المخالفة والمشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية (الباعة الجائلين ،المفترشين ،المستولين ) وكذلك العمل على زيادة جولات لجان السعودة بالمنطقة المركزية .

أما البلديات الفرعية فيتم العمل فيها على مدار الأربع وعشرون ساعة في بلديات المنطقة المركزية وعلى أربع ورديات ، في حين يتم العمل بواقع ورديتين صباحية ومسائية في البلديات الأخرى الواقعة خارج المنطقة المركزية .

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة في كافة أعمالها المتعلقه بالاصحاح البيئي والرقابة الصحية ، وقد حققت تقدما ملحوظا في تحسين مستوى الخدمات وارتفاع نسبة التزام المطاعم والمحلات الغذائيه بتطبيق الاشتراطات الصحيه ، من خلال تكثيف عمليات الرقابه وتطبيق الجزاءات ، وحرصا على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام وتهيئة كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم .

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