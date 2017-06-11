 بريطانيا تنفي تأجيل زيارة ترامب الرسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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بريطانيا تنفي تأجيل زيارة ترامب الرسمية

بريطانيا تنفي تأجيل زيارة ترامب الرسمية
المناطق_وكالات

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد إنه ليس هناك تغيير في خطط زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية لبريطانيا. وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم تأجيل الزيارة.
ونقلت الصحيفة عن مستشار لم تسمه في مكتب ماي في داوننج ستريت قوله إن ترامب أبلغ ماي في اتصال هاتفي في الأسابيع القليلة الماضية بأنه لا يريد الحضور إذا كانت ستنظم على الأرجح احتجاجات واسعة النطاق.
وقالت متحدثة باسم مكتب ماي “لن نعلق على التكهنات بخصوص فحوى المكالمة الهاتفية. وجهت الملكة دعوة إلى الرئيس ترامب لزيارة المملكة المتحدة ولم يطرأ تغير على هذه الخطط”. ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير.

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