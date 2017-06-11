فريق عمل سعودة الأسواق الشعبية بالأحساء يعقد اجتماعه الأول

عقد فريق عمل سعودة الأسواق الشعبية بالأحساء اجتماعه الأول بعد ظهر يوم الأربعاء 12/09/1438هـ الموافق 07/ 06/ 2017م، في قاعة الاجتماعات الرئيسة بغرفة الأحساء بحضور الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة ومشاركة ممثلين عن شرطة الأحساء ومكتب العمل بالأحساء.

ومن جهته، أكد الأستاذ محمد بن حزام العتيبي رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة سابقًا ورئيس فريق عمل سعودة الأسواق الشعبية بالأحساء أنه استشعارًا من غرفة الأحساء لرؤية المملكة 2030م وتمكينا لخطط وبرامج توطين وسعودة بعض النشاطات التجارية وبخاصة الأسواق الشعبية ارتأت الغرفة إطلاق مبادرة مشروع سعودة الأسواق الشعبية وتقديمها لسمو محافظ الأحساء للموافقة على إطلاقها ومباركتها ودعمها.

وأوضح العتيبي أن المشروع تنحصر مهامه في عدة محاور، منها: مراقبة ومتابعة وضع عمالة الأسواق الشعبية والسعي الجاد لتوطينها وسعودتها ورفع تقارير دورية لسمو المحافظ عن خطط وجولات فريق العمل التفتيشية مبينًا أنه تم وضع برنامج عمل تنظيمي لحصر البيع على السعوديين بتلك الأسواق وكذلك اعتماد جولات تفتيشية لمطابقة مهن العمالة الوافدة في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن فريق عمل المشروع تشرف بلقاء سمو المحافظ في مكتبه وتقديم هذه المبادرة في تاريخ 9/5/1438هـ وأنه صدر توجيه سموه الكريم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تاريخ 22/06/1438هـ لمبادرة مشروع سعودة الأسواق الشعبية.

إلى ذلك عدّد الاجتماع الأسواق الشعبية المستهدفة في المبادرة في مختلف مدن وقرى ومناطق المحافظة ومن أبرزها: سوق الخميس بالهفوف، سوق الأربعاء بالمبرز، سوق السبت بالهفوف، سوق الاثنين بالطرف، سوق الثلاثاء بمحاسن، سوق الأحد بالقارة وغيرها من الأسواق الشعبية بالأحساء.

وناقش الاجتماع تحديد آلية عمل كل جهة ذات علاقة بالمشروع بعد التنسيق مع شرطة الأحساء ومخاطبتهم لتحديد مندوب مختص بالجوالات التفتيشية وتحديد إجراءات الضبط الأمني المتبعة من قبلهم في تطبيق إجراءات إدارة الوافدين لمخالفي أنظمة الإقامة.

كما أقر الاجتماع التنسيق مع مكتب العمل ومخاطبتهم لتحديد مندوب مختص بالجولات التفتيشية ويتم اتخاذ إجـراء نظام وزارة العمل لمخالفة نضام العمل والإقامة وكذلك التنسيق مع غرفة الاحساء لوضع خطة عمل وجدولة للجولات التفتيشية الميدانية للأسواق الشعبية مع مشاركة الغرفة ميدانيًا في ذلك وكذلك عمل صيغة نموذج تعهد للمخالفين في هذه الأسواق.

يُشار إلى أن مبادرة سعودة الأسواق الشعبية بالأحساء طرحتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة وتضم عدة جهات مختصة لتنسيق قيام حملات تفتيشية لضبط ومتابعة ومراقبة تلك الأسواق وحصر البيع فيها على السعوديين فقط.