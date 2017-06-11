أمير القصيم يدشن تطبيق الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع ، تطبيق برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ، خلال لقاء سموه برئيس مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية عبدالله العثيمين ، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

حيث بدأ اللقاء بعرض تعريفي قدمه رئيس المؤسسة عن شرح فضيلة الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله – لكتاب زاد المستقنع الذي أعدته قناة الشيخ ابن عثيمين الفضائية ، إثر ذلك قُدم عرض انفوجرافيك عن التطبيق ، ثم كرم سمو أمير القصيم الراعة والداعمين لهذا التطبيق.

كما رحب سمو أمير منطقة القصيم في كلمته بهذه المناسبة برئيس وأعضاء المؤسسة ، وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في هذا التطبيق ، مشيداً بما شاهده في تطبيق زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ومواكبته للتطور في التقنية التي أصبحت جزءاً مهماً في الحياة ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم بالمؤسسة.