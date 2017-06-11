جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة تدشين وقف “اليتيم”

دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) مشروع “وقف اليتيم”، وذلك بمحافظة جدة، وبكلفة إجماليه بلغت 7 ملايين ريال .

ويعد وقف اليتيم التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” داعم لبرامج الأيتام ومشاريع الجمعية المستدامة ، وهو عبارة عن مبنى سكني في محافظة جدة ظهير شارع التحلية بالقرب من الهرم للملابس، حيث تبلغ قيمة الوقف 7 ملايين ريال،

تم تأمين مبلغ مليون ريال وتبقى 6 مليون ريال، وتبلغ قيمة سهم الفرد فيه 100 ريال.

وأوضح المشرف العام على جمعية “أكناف” عادل بن جمعان الزهراني إلى أهمية الشراكة في دعم هذا الوقف، والذي يُصرف ريعه على الأيتام وأسرهم والمشاريع المتعلقة بهم حيث يخدم أكثر من 1200 يتيماً ويتميه بالمنطقة، مؤكداً أن الجمعية تقوم برعاية الأيتام وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتنموية بدعم المحسنين من أبناء الوطن.

وقال “نسعى في الجمعية الى إخراج المستفيد من مسألة العطاء، وذلك عبر تأهيله وتدريبهم والبحث له عن وظيفة بالتنسيق مع شركائنا، مؤكداً أن الدور الريادي لرجال الأعمال والمجتمع في دعم هذه المنشأة التي سيدوم أثرها على الأيتام مدى الحياة في منطقة الباحة.

وأشار الزهراني أن وقف اليتيم يتكون من خمسة أدوار وملحق، ويقع على مساحة 400 متر مربع، كما يحتوي الوقف على 34 وحده سكنيه مكونة من ثلاث فئات الشقق، بالإضافة إلى دور مخصص لمواقف السيارات، مؤكداً أن الوقف يُساهم في تغطية كذلك 20 برنامج من برامج الجمعية،

و تهدف الجمعية هذا العام تقديم خمسة برامج جديدة تنموية للأيتام واسرهم كبرنامج الساعي، والدورات التدريبية وغيرها.

وأكد المشرف العام على جمعية “أكناف” بأن بجهود المتبرعين بذلت مصروفات الجمعية خلال العام الماضي 1437هـ، إلى خمسة ملايين ريال، أستفاد منها ابنائنا الايتام مباشرة

وحرصت خلال شهر رمضان على تأمين كفالة 600 يتيم ويتيمة عبر المحسنين ، حيث تمت تغطيه 200 يتيم، منوهاً بأن الجمعية بدأت في استقبال زكاة اموالكم، عبر حساباتها الرسمي، وفروعها على مستوى المحافظات.

دعا الزهراني في ختام تصريحه رجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى دعم الجمعية من خلال الوقف وبرامجه المتنوعة التي تصب في مصلحة الأيتام بالمنطقة، مؤكداً أن الجمعية تسعى لتحقيق الاستدامة المالية من خلال مشروع الوقف والأوقاف الأخرى الذي يسهم في كفل حياة طيبة للأيتام ورفع سقف الدعم للأسر المستفيدة .