 الجار الله: أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري تركي أو إيراني في قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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الجار الله: أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري تركي أو إيراني في قطر

الجار الله: أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري تركي أو إيراني في قطر
المناطق_متابعات

قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن الضغط على قطر لم يعد خليجيا فقط، بل ضغطا دوليا بعد أن تأكد للعالم دعم قطر للإرهاب، وستعامل قطر مثل تعامل العالم مع إيران الدولة المارقة.

وأضاف الجار الله، عبر حسابه على “تويتر”، أنه على قطر أن تفهم إشارات أمريكا في تصريحات وزير الخارجيه الأمريكي، الإشارات واضحه العالم ضد من يمول الإرهاب.

وتابع الجار الله “أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري إيراني أوتركي في قطر حتى لا يؤثر ذالك على وضع قاعدتها الضخمة في الدوحة، وقد أبلغت أمريكا قادة الدوحة بذالك”.

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