للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب

أحرز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، لقب كأس العالم تحت 20 عاما للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب فنزويلا 1 -صفر.

وسجل هدف المباراة الوحيد دومينيك كافلرت-ليوين في الدقيقة 35، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

ويدين منتخب “الأسود الثلاث” بفوزه إلى حارس مرماه فريدي وودمان، الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 74 سددها أدالبرتو بيناراندا.

وأقيمت المباراة النهائية في مدينة سووم بكوريا الجنوبية، التي تحتضن النسخة الحالية من البطولة .

وهذا هو اللقب الثاني الكبير في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعد تتويج المنتخب الأول بكأس العالم التي استضافتها عام 1966.

وكان منتخب “الأسود الثلاثة” وصل إلى نهائي بطولة الشباب بعد فوزه على نظيره الإيطالي 3-1 في الدور نصف النهائي.

أما فنزويلا فقد هزمت الأوروغواي في الدور نفسه بركلات الترجيح.