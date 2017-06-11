 للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب 65 مليار دولار دعماً للإرهاب.. هذا ما كان سيحدث لو أنفقتها قطر في أوجه أخرى؟ الجار الله: أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري تركي أو إيراني في قطر جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة تدشين وقف “اليتيم” أمير القصيم يدشن تطبيق الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين الأمير سلطان بن سلمان يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة ترقية 4 موظفين في بلدية قرية العليا غرفة الشرقية تقدم برنامجا ترفيهيا مميزا احتفالا بعيد الفطر السعيد (المناطق) تشارك رجال الدفاع المدني بمحافظة الخرج إفطارهم الرمضاني هبوط اضطراري لطائرة في مطار ألماني بسبب محادثة مريبة الافطار الجماعي لنزلاء بـ “ملاحظة القريات” أمير الشرقية: عمل جمعية ذوي شهداء الواجب تأتي مكملةً لاهتمام القيادة الرشيدة
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب

للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب
المناطق - وكالات

أحرز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، لقب كأس العالم تحت 20 عاما للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب فنزويلا 1 -صفر.
وسجل هدف المباراة الوحيد دومينيك كافلرت-ليوين في الدقيقة 35، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

ويدين منتخب “الأسود الثلاث” بفوزه إلى حارس مرماه فريدي وودمان، الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 74 سددها أدالبرتو بيناراندا.

وأقيمت المباراة النهائية في مدينة سووم بكوريا الجنوبية، التي تحتضن النسخة الحالية من البطولة .

وهذا هو اللقب الثاني الكبير في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعد تتويج المنتخب الأول بكأس العالم التي استضافتها عام 1966.

وكان منتخب “الأسود الثلاثة” وصل إلى نهائي بطولة الشباب بعد فوزه على نظيره الإيطالي 3-1 في الدور نصف النهائي.

أما فنزويلا فقد هزمت الأوروغواي في الدور نفسه بركلات الترجيح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>