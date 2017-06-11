 المغرب يعرض وساطته لحل الأزمة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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المغرب يعرض وساطته لحل الأزمة الخليجية

المغرب يعرض وساطته لحل الأزمة الخليجية
المناطق - وكالات

أعلن المغرب أنه يتابع “باهتمام بالغ”، الأزمة الراهنة في الخليج، وأبدى استعداده “لبذل مساع حميدة” في سبيل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

الأزمة الخليجية القطرية
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان: “المملكة تتابع تدهور العلاقات باهتمام بالغ، خلال الأيام الأخيرة، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى”.

وأضافت، أن الملك محمد السادس قام “منذ اندلاع الأزمة، باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف، داعيا الجميع إلى ضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل تخفيف التوتر، وتجاوز الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة” داخل مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح البيان أن الرباط “حرصت على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ المواقف المتسرعة، التي قد تؤدي إلى تأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات”.

وشددت الوزارة في بيانها، على أنه في حال أبدت الأطراف الرغبة، فإن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف.

 

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