 الصين تختبر أول قطار على وسادة مغناطيسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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الصين تختبر أول قطار على وسادة مغناطيسية

الصين تختبر أول قطار على وسادة مغناطيسية
المناطق - وكالات

أفادت قناة  CGTN اليوم بأن العاصمة الصينية بكين ستشهد قبل نهاية العام الجاري رحلة تجريبية لأول خط  لقطارات تسير على وسادة مغناطيسية (ماجليف).

وتجدر الإشارة إلى أن المختصين باشروا في هذا الأسبوع تنفيذ اختبارات متكاملة وكذلك البحث والتدقيق لإزالة أي أعطال في أول خط في العاصمة لقطارات ماجليف.

ومن المعروف أن الخط الأول لهذا النوع من القطارات في بكين حصل على اسم S1، وهو يربط منطقتي شيجينغشان و منتوقوه في غرب العاصمة الصينية. و سيصبح من الممكن الانتقال إلى الخط  S1 من المحطة   Pingguoyuan على الخط رقم 1 في مترو بكين.

وتقول السلطات أن طول الخط S1بعد الانتهاء سيبلغ حوالي 10 كلم موزعة على 8 محطات. وبعد انتهاء تشييد الخط ستستغرق الرحلة بين محطة البداية والنهاية في الخط – Pingguoyuan و Shimenying حوالي 20 دقيقة أي ستكون أسرع بثلاث مرات من التنقل بواسطة الحافلات التي تخدم المنطقة حاليا.

المبدأ الأساسي لعمل نظام ماجليف يكمن في خلق مجال مغناطيسي قوي بين القطار وسكة الحديد بفضل ونتيجة عمل الموصلات الفائقة الناقلية التي تتحمل درجات الحرارة العالية. و على النقيض من القطارات فائقة السرعة التقليدية  لن تلامس القطارات الجديدة  سطح السكك الحديدية خلال الحركة وأما قوة الكبح فستتوفر بفضل المقاومة الايرودينامية.

وفي العام الماضي، أعلنت الصين عن خطط بحلول عام  2020 ، لاستخدام قطارات على وسادات مغناطيسية من تصميمها وإنتاجها يمكن لسرعتها أن تبلغ 600 كيلومترا في الساعة.

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