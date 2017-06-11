 ولد الشيخ ينفي إقالته ويؤكد سعيه إلى حل سلمي في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولد الشيخ ينفي إقالته ويؤكد سعيه إلى حل سلمي في اليمن الصين تختبر أول قطار على وسادة مغناطيسية المغرب يعرض وساطته لحل الأزمة الخليجية باكستان تنفي الأخبار الملفقة عن إرسال قواتها لقطر للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب 65 مليار دولار دعماً للإرهاب.. هذا ما كان سيحدث لو أنفقتها قطر في أوجه أخرى؟ الجار الله: أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري تركي أو إيراني في قطر جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة تدشين وقف “اليتيم” أمير القصيم يدشن تطبيق الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين الأمير سلطان بن سلمان يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة ترقية 4 موظفين في بلدية قرية العليا غرفة الشرقية تقدم برنامجا ترفيهيا مميزا احتفالا بعيد الفطر السعيد
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

ولد الشيخ ينفي إقالته ويؤكد سعيه إلى حل سلمي في اليمن

ولد الشيخ ينفي إقالته ويؤكد سعيه إلى حل سلمي في اليمن
المناطق - وكالات

نفى مكتب المبعوث الأممي لليمن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بخصوص إقالته وتعيين شخصية أممية أخرى بدلا عنه، يأتي ذلك تزامنا مع زيارة المبعوث للرياض للتوصل لحل سلمي في اليمن.

وذكر موقع ” المشهد اليمني”، أن مكتب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد نفى ماتم تداوله مؤخرا عن استبدال ولد الشيخ وأنها “مجرد أخبار خاطئة وإشاعات كاذبة”، موضحا بأن المبعوث باق في مهمته.

من جهته قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض كانت موفقة، وذلك في إطار الجهود للتوصل لحل سلمي في اليمن ..على أمل أن يلهم شهر رمضان الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية”.

وفي نهاية الشهر الماضي، قدم ولد الشيخ، إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، داعيا أطراف الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>