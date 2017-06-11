ولد الشيخ ينفي إقالته ويؤكد سعيه إلى حل سلمي في اليمن

نفى مكتب المبعوث الأممي لليمن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بخصوص إقالته وتعيين شخصية أممية أخرى بدلا عنه، يأتي ذلك تزامنا مع زيارة المبعوث للرياض للتوصل لحل سلمي في اليمن.

وذكر موقع ” المشهد اليمني”، أن مكتب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد نفى ماتم تداوله مؤخرا عن استبدال ولد الشيخ وأنها “مجرد أخبار خاطئة وإشاعات كاذبة”، موضحا بأن المبعوث باق في مهمته.

من جهته قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض كانت موفقة، وذلك في إطار الجهود للتوصل لحل سلمي في اليمن ..على أمل أن يلهم شهر رمضان الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية”.

وفي نهاية الشهر الماضي، قدم ولد الشيخ، إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، داعيا أطراف الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.