 تمديد “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين ستة أشهر اعتباراً من 20 رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تمديد “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين ستة أشهر اعتباراً من 20 رمضان ‏⁧‫وزير التعليم‬⁩ يوجه بسحب مؤلفات ⁧‫يوسف القرضاوي‬⁩ من الجامعات والمدارس فيسبوك يرغب في التجسس على المستخدمين عبر هواتفهم ولد الشيخ ينفي إقالته ويؤكد سعيه إلى حل سلمي في اليمن الصين تختبر أول قطار على وسادة مغناطيسية المغرب يعرض وساطته لحل الأزمة الخليجية باكستان تنفي الأخبار الملفقة عن إرسال قواتها لقطر للمرة الأولى.. إنجلترا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب 65 مليار دولار دعماً للإرهاب.. هذا ما كان سيحدث لو أنفقتها قطر في أوجه أخرى؟ الجار الله: أمريكا لن تسمح بتواجد عسكري تركي أو إيراني في قطر جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة تدشين وقف “اليتيم” أمير القصيم يدشن تطبيق الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

تمديد “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين ستة أشهر اعتباراً من 20 رمضان

تمديد “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين ستة أشهر اعتباراً من 20 رمضان
المناطق - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ توجيهات ولي العهد، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بتمديد “هوية زائر” الممنوحة للمقيمين اليمنيين، وذلك ابتداءً من تاريخ انتهاء صلاحيتها المحدد بتاريخ 20 رمضان الحالي.

وأوضحت الجوازات أنه سيتم توحيد تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين إلى 20 رمضان 1438هـ، وسيتم تمديد “هوية زائر” آلياً لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة خلال الفترة من (13-23) رمضان، وسيتم تسليم الهوية عن طريق خدمة البريد “واصل” خلال أسبوعين من سداد رسوم التوصيل.

وأبانت أن إجراء تمديد “هوية زائر” يبدأ بسداد الرسم المقرر بـ100 ريال خلال الفترة المحددة، حتى لا يتعرض الشخص لغرامة التأخير، مبينةً أنه سيتم إرسال رسالة نصية للشخص المستضيف لتسديد رسوم توصيل “هوية زائر” عبر البريد، وأن التسليم سيكون خلال أسبوعين.

وأبانت أن الزائر الذي يتعذر عليه معرفة مستضيفه أو التواصل معه، بإمكانه تغيير المستضيف من خلال مراجعة أقرب مركز لتصحيح الأوضاع وبرفقته المستضيف الجديد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>