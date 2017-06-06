“الزكاة والدخل” تنفي إشاعة وجود “ختم” للضريبة الانتقائية

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ما تردد عن وجود ختم على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وهي الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة: ‏ننفي ما أُشيع بشأن وجود أختام على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن الضريبة وفقًا للنظام بدأ تطبيقها بشكل فوري في المحال الكبرى التي تتوافر فيها سلع تزيد قيمتها على 60 ألف ريال؛ إذ تقوم تلك المحال بسداد قيمك الضريبة على تلك السلع خلال 45 يومًا وفقًا لنظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المصادر أن هذه المرحلة تُعتبر مرحلة انتقالية، وتُطبَّق فيها الضريبة بشكل فوري بالمحالالتي حُددت باللائحة، مؤكدة عدم صحة وجود ختم للضريبة على السلع الخاضعة للضريبة.

وعن مقارنة الأسعار بالفواتير أكدت المصادر أنها تتم في المحال الصغيرة غير المشمولة في المرحلة الانتقالية.

يُشار إلى أن التشريعات والضوابط الخاصة بنظام الضريبة الانتقائية المسؤول عنها هيئة الزكاة والدخل.