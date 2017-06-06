بالفيديو مذيعة أمريكية تفجر مفاجأة في وجه السفير القطري وتثبت تورط قطر في دعم الإرهاب

وأظهر الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، المذيعة وهي تتحدث إلى الإرهابي القطري الكعبي، وتسأله عن سبب استخدامه لصورة الطائرة التي ضربت أمريكا في أحداث الحادي عشر من سبتمر عام 2001، علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أجاب بأن الصورة منتشرة على الإنترنت، وبعد ذلك التقرير تم إدراجه في قائمة الإرهابيين، بالإضافة إلي قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالإرهابيين عام 2015.

ووجهت سؤالا للسفير القطري: هل تم إدانته في قطر ؟ وهل هو حر أم بالسجن؟ ليصاب السفير القطري بالارتباك في محاولة لإدراك الموقف بعد أن أحرجته بسؤالها، ولكنه حاول الهروب من سؤالها عن الكعبي ليتحدث عن الإرهاب عامة وليس الكعبي.

وكانت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، أصدرت بياناً مشتركاً منذ يومين، اتفقت خلاله الدول الأربع على تصنيف (59) فرداً و (12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.