 بالفيديو مذيعة أمريكية تفجر مفاجأة في وجه السفير القطري وتثبت تورط قطر في دعم الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

بالفيديو مذيعة أمريكية تفجر مفاجأة في وجه السفير القطري وتثبت تورط قطر في دعم الإرهاب

بالفيديو مذيعة أمريكية تفجر مفاجأة في وجه السفير القطري وتثبت تورط قطر في دعم الإرهاب
المناطق - الرياض

فاجأت مذيعة قناة سي إن إن، السفير القطري بالولايات المتحدة الأمريكية بعرضها لقاءً سابقاً لها مع أحد الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أنها قامت بتسجيل اللقاء بالدوحة، عندما كانت تعد تقرير عن الإرهاب.

وأظهر الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، المذيعة وهي تتحدث إلى الإرهابي القطري الكعبي، وتسأله عن سبب استخدامه لصورة الطائرة التي ضربت أمريكا في أحداث الحادي عشر من سبتمر عام 2001، علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أجاب بأن الصورة منتشرة على الإنترنت، وبعد ذلك التقرير تم إدراجه في قائمة الإرهابيين، بالإضافة إلي قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالإرهابيين عام 2015.

ووجهت سؤالا للسفير القطري: هل تم إدانته في قطر ؟ وهل هو حر أم بالسجن؟ ليصاب السفير القطري بالارتباك في محاولة لإدراك الموقف بعد أن أحرجته بسؤالها، ولكنه حاول الهروب من سؤالها عن الكعبي ليتحدث عن الإرهاب عامة وليس الكعبي.

وكانت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، أصدرت بياناً مشتركاً منذ يومين، اتفقت خلاله الدول الأربع على تصنيف (59) فرداً و (12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

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