سمو الأمير فيصل بن ثامر رئيساً فخرياً لجمعية نفع الخيرية

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز آل سعود على الرئاسة الفخرية لجمعية نفع الخيرية استجابة لطلب مجلس إدارتها.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة جمعية نفع في بيان “صحفي” وزعته اليوم عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير فيصل بن ثامر ودعمه للعمل الخيري ، وأكد “البيان” أن تولي سمو الأمير فيصل الرئاسة الفخرية للجمعية سيكون له الأثر الكبير في تطوير عمل وجهود الجمعية والتي تعد ثمرة للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة للأعمال الخيرية في بلادنا ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث ستمثل هذه الرئاسة بإذن الله تعالى نقلة متقدمة في دعم الجهود النوعية للجمعية.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات التي تم تأسيسها في السابع والعشرين من شوال عام 1434هـ في محافظة جدة منطلقة في تحقيق أهدافها من خلال الخطوط العريضة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتميزت الجمعية في تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها والمساعدات المتنوعة، مع تأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب المهارات المهنية والتقنية من خلال عدد من برامج العمل المشترك . كما تحرص الجمعية على تنمية خدماتها الاجتماعية وأعمالها الخيرية بالشكل الذي يجعلها تواكب احتياجات المستفيدين حيث ساهمت مؤخراً ضمن برامجها في شهر الخير على تدريب وتأهيل ( 558 ) مستفيد وتأهيل (125) فتاة ، فيما تكفل الجمعية حتى شهر رمضان الحالي (1800) يتيم ويتيمة ، و ترعى (2300) أسرة محتاجة ، فيما يصل عدد الأفراد الذين يستفيدون من خدماتها الخيرية (162.124) مستفيد ومستفيدة.

وفي الختام دعا اعضاء المجلس الله سبحانه وتعالى أن يوفق سموه وأن يسدد ع طريق الخير خطاه وأن يجعله سند لكل محتاج بعد الله سبحانه وتعالى ..