 سمو الأمير فيصل بن ثامر رئيساً فخرياً لجمعية نفع الخيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مواصفات غير مسبوقة في نوكيا 9.. والإطلاق بعد يومين بحضور قادة وأبطال الحد الجنوبي.. نشاط الركوبة يقيم سفرة الإفطار الرمضانية الشباب يهدد بمقاضاة الاتحاد السعودي بسبب قضية العويس ولي ولي العهد يتبرع بـ3 ملايين ريال لحملة إطلاق سجناء عسير وفاة والدة “زعلة ” وكيل إمارة جازان للتنمية مرور محافظة الدلم ينفذ حملة مرورية شرطة حائل تطيح بجناة قتلوا شابًا “طعناً” إثر مشاجرة في منطقة معارض السيارات حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية سمو الأمير فيصل بن ثامر رئيساً فخرياً لجمعية نفع الخيرية “الكل مصدوم”.. من أزمة نقص الدولار التي تعصف بقطر سمو نائب أمير جازان يطلق مبادرة مشروع ” كلنا أهل ” بصحة جازان شارك فيه 30 باحثاً من مختلف دول العالم.. السعودية تشارك في إضافة مرجع طبي عالمي في استخدامات الليزر
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

سمو الأمير فيصل بن ثامر رئيساً فخرياً لجمعية نفع الخيرية

سمو الأمير فيصل بن ثامر رئيساً فخرياً لجمعية نفع الخيرية
المناطق - محمد آل طاوي
وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز آل سعود على الرئاسة الفخرية لجمعية نفع الخيرية استجابة لطلب مجلس إدارتها.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة جمعية نفع في بيان “صحفي” وزعته اليوم عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير فيصل بن ثامر ودعمه للعمل الخيري ، وأكد “البيان” أن تولي سمو الأمير فيصل الرئاسة الفخرية للجمعية سيكون له الأثر الكبير في تطوير عمل وجهود الجمعية والتي تعد ثمرة للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة للأعمال الخيرية في بلادنا ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث ستمثل هذه الرئاسة بإذن الله تعالى نقلة متقدمة في دعم الجهود النوعية للجمعية.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات التي تم تأسيسها في السابع والعشرين من شوال عام 1434هـ في محافظة جدة منطلقة في تحقيق أهدافها من خلال الخطوط العريضة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتميزت الجمعية في تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها والمساعدات المتنوعة، مع تأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب المهارات المهنية والتقنية من خلال عدد من برامج العمل المشترك . كما تحرص الجمعية على تنمية خدماتها الاجتماعية وأعمالها الخيرية بالشكل الذي يجعلها تواكب احتياجات المستفيدين حيث ساهمت مؤخراً ضمن برامجها في شهر الخير على تدريب وتأهيل ( 558 ) مستفيد وتأهيل (125) فتاة ، فيما تكفل الجمعية حتى شهر رمضان الحالي (1800) يتيم ويتيمة ، و ترعى (2300) أسرة محتاجة ، فيما يصل عدد الأفراد الذين يستفيدون من خدماتها الخيرية (162.124) مستفيد ومستفيدة.

وفي الختام دعا اعضاء المجلس  الله سبحانه وتعالى أن يوفق سموه وأن يسدد ع طريق الخير خطاه وأن يجعله سند لكل محتاج بعد الله سبحانه وتعالى ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>