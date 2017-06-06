 حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية
المناطق - وكالات

أظهرت النتائج الرسمية الجزئية تقدما واضحا لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تمثل أهمية محورية لخططه لتغيير فرنسا.
وذكرت وزارة الداخلية عقب فرز 46 في المئة من الأصوات في اقتراع الأحد، حصول حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يقوده ماكرون على أكثر من 26 في المئة من الأصوات في الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وحصل الجمهوريون المحافظون على 16 في المئة، فيما حصدت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة 14 في المئة، وحصل حزب جان لوك ميلانشون اليساري على 10 في المئة، والاشتراكيون الذين هيمنوا على الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها على 7 في المئة فقط.

وتتوقع وكالات استطلاع الرأي فوز حزب ماكرون بأغلبية كبيرة في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 18 يونيو.

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