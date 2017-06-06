شرطة حائل تطيح بجناة قتلوا شابًا “طعناً” إثر مشاجرة في منطقة معارض السيارات

تمكنت شرطة منطقة حائل من ضبط السيارات التي كان يستقلها الجناة، والأداة المستخدمة في قتل وإصابة مواطنين، وأيضًا أحد المتهمين، عقب مشاجرة جماعية بين مجموعة أشخاص في أحد معارض السيارات بحائل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء أمس السبت، تبلغت غرفة العمليات الموحدة بشرطة منطقة حائل بوجود مضاربة بين مجموعة من الأشخاص في أحد معارض السيارات بمدينة حائل.

وأضاف أنه تم انتقال المختصين للموقع، وتبين وجود مواطن متوفى بعد نقله للمستشفى، والآخر مصاب إثر تعرضه للطعن بسكين من مواطن آخر بسبب خلاف نشب بينهم، يرافقه عدد من الأشخاص الذين لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وكثّفت الجهات الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن ضبط السيارات التي كان يستقلها الجناة والأداة المستخدمة وملابس تعود لهم، كما تم القبض على أحد الأشخاص، وقام اثنان منهم بتسليم نفسيهما لشرطة منطقة تبوك.