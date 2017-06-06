ولي ولي العهد يتبرع بـ3 ملايين ريال لحملة إطلاق سجناء عسير

رعى نائب أمير عسير، الأمير منصور بن مقرن، حملة إطلاق سجناء عسير من ذوي المطالبات المالية، وذلك على مسرح المفتاحة.

وشهدت الحملة تبرع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للحملة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال دعماً منه لـ”تفريج كربة”، كما أعلن نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن تبرع الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمليون ريال للحملة، كما أعلن تبرع أمير المنطقة بمبلغ مليوني ريال، فيما تبرع نائب أمير عسير بمبلغ مليون ريال.

ووصل إجمالي التبرعات التي قدمها أبناء المنطقة إلى نحو 15 مليون ريال، وأعلنت الحملة إطلاق 254 سجينا من ذوي المطالبات المالية.