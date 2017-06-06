الشباب يهدد بمقاضاة الاتحاد السعودي بسبب قضية العويس

هددت إدارة نادي الشباب باللجوء الى مقاضاة اتحاد الكرة بالمحاكم، حال عدم جديته في تنفيذ مطالب النادي بشأن قضية توقيع حارس النادي محمد العويس لنادي الأهلي لمدة خمسة مواسم نهاية شهر يناير الماضي.

وأصدر النادي، اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة أكد من خلاله طلب التحقق من كافة الأمور التي احاطت بتوقيع اللاعب للنادي الأهلي، وأهمها حصوله على سيارة فارهة وفيلا كبيرة، فيما كان مرتبطا بعقد رسمي مع ناديه الأصلي الشباب، وهو ما يخالف كل الأنظمة الاحترافية، وفق بيان النادي.

وأوضحت إدارة النادي أن اللاعب محمد العويس تغيب بشكل مفاجيء عن الأنظار بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده المقام بالإمارات نهاية العام الماضي، وهو الأمر الذي يدعو للريبة والشك، مطالبة بالتحقيق مع مدير المنتخب طارق كيال، وإجراء تحقيق من كافة الاتصالات الواردة للاعب والتي جعلته يختفي ثم يظهر ليوقع للنادي الأهلي.

وأوضحت الإدارة كافة الأنظمة، التي ترتكز عليها للقيام بواجبها تجاه حفظ حقوق النادي، وكشف شبهات الفساد الرياضي بقضية انتقال العويس للنادي الأهلي.

كما طالبت الإدارة اتحاد الكرة بالتحقق من إدارة المرور لكشف مصدر المبلغ المالي، الذي تم لشراء سيارة اللاعب الجديدة، ومخاطبة وزارة العدل للتأكد من مصدر شيك العقار الذي تملكه اللاعب، وكذلك مخاطبة هيئة الاتصالات لمراقبة سجل الاتصالات الواردة للاعب خلال الفترة التي سبقت توقيعه للنادي الأهلي، وذلك لحفظ حقوق نادي الشباب.

وطالبت إدارة الشباب بالتحقيق مع لاعبي المنتخب السعودي لمعرفة المفاوضين للاعب خلال التحاقه بمعسكر الأخضر الماضي بأبوظبي.

وأمهلت إدارة الشباب اتحاد الكرة حتى نهاية إجازة عيد الفطر القادم، محذرة أنها ستلجأ لجهات الاختصاص ليكون اتحاد الكرة خصمها بصمته عن تنفيذ متطلبات القضية، وفقا للبيان.