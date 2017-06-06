 بحضور قادة وأبطال الحد الجنوبي.. نشاط الركوبة يقيم سفرة الإفطار الرمضانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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بحضور قادة وأبطال الحد الجنوبي.. نشاط الركوبة يقيم سفرة الإفطار الرمضانية

بحضور قادة وأبطال الحد الجنوبي.. نشاط الركوبة يقيم سفرة الإفطار الرمضانية
المناطق - جازان
على شرف قادة وأبطال الحد الجنوبي وقوات التحالف العربي المرابطة بمنطقة جازان أقام مركز النشاط الإجتماعي بقرية الركوبة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بصامطة سفرة الإفطار الرمضانية في عامها الثالث بحضور عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة السعودية واخوانهم في القوات المسلحة  الاماراتية و السودانية المرابطين  يتقدمهم  وأهالي قرية الركوبة وعدد من الإعلاميين.

حيث تناول الجميع وجبةالإفطار ثم أدوا صلاة المغرب عقب ذلك أقيم حفل خطابي قصير بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة رئيس المركز الأستاذ أحمد حاج مدخلي .
و التي رحب فيها  بالحضور من قيادات عسكرية سعودية و إماراتية وبحرينية ويمنية وسودانية ورجال الإعلام والضيوف وأهالي القرية شاكراً للجميع تجاوبهم
عقب ذلك بين في كلمته  بداية فكرة الإفطار الجماعي وكيف تطورت الى أن وصلت الى ماهي عليه ومن ثم أثنى على الأهالي المتعاونين والذين شجعوا ودعموا وشاركوا بوقتهم وجهدهم واموالهم مختتما كلمته بتمني النصر والتمكين  للمشاركين في الدفاع عن الحد الجنوبي.
ثم ألقى العقيد الركن أيوب عبد القادر من القوات السودانية كلمة شكر فيها أهالي الركوبة ومركز النشاط الإجتماعي على مبادرتهم التي أسعدتهم سائلين الله أن يديم الأمن على المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين.
ثم توالت فقرات المناسبة التي تضمنت لقاء مع مبتعث وقصائد شعرية وفقرة من ذاكرة الماضي .
بدوره أوضح عضو اللجنة الاعلامية علي عواجي مدخلي أن برنامج الافطار الرمضاني الذي ينفذ هو عادة سنوية اعتاد عليها الأهالي و تأتي ضمن البرامج السنوية الثابتة التي يقوم بها المركز .
وأضاف البرنامج هذا العام في نسخته الثالثة تحت مظلة المركز أتى مغايرا للأعوام السابقة بتبنيه فكرة دعوة قادة وأبطال الحد الجنوبي لمشاركة الأهالي افطارهم  وذلك للتعبير عن مدى فخرنا واعتزازنا بهم وكذلك  لإتاحة الفرصة لكافة أهالي القرية ليعبروا عن امتنانهم وشكرهم لجهود هؤلاء الأبطال وتضحياتهم المختلفة التي قاموا بها في سبيل الدفاع عن مقدساتنا وأرضنا .
وفي نهاية حفل المصاحب لفعاليات الإفطار  أعلن عن الفائزين بالجوائز المختلفة ووزعت الهدايا والدروع التذكارية للضيوف والإعلاميين والضيوف من القوات الإماراتية والسودانية المشاركة .

 

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