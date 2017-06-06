 شرطة الرياض تقبض على سوريين حاولا اختطاف وافدة و اغتصابها في نهار رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تقبض على سوريين حاولا اختطاف وافدة و اغتصابها في نهار رمضان

شرطة الرياض تقبض على سوريين حاولا اختطاف وافدة و اغتصابها في نهار رمضان
المناطق - الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في صبيحة هذا يوم الأحد الموافق 16-9-1438 حضرت لمركز شرطة المنار وافدة عربية ، مبلغة عن تعرضها للاختطاف من قبل شخص مجهول بعد استدراجها من قبله بحجة تقديم مساعدة مالية لها مدعيا أنه فاعل خير.. حيث حدد لها موعدا صباح هذا اليوم بجوار أحد الأسواق العامة شرق العاصمة الرياض، وحال حضورها طلب منها الركوب معه لتسليمها مساعدة مالية على حد زعمه، وفور ركوبها معه قام بإغلاق الأبواب والاتجاه بها لإحدى الورش في المنطقة الصناعية وإنزالها ومحاولة إركابها في شاحنه بقيادة شخص آخر من بني جنسه كانت تنتظر في الجوار مهددا إياها بسلاح أبيض، و قاما بالتحرش الجنسي بها محاولين اغتصابها.

وأضاف الناطق الإعلامي “وبعد مقاومة منها تمكنت من الهرب ، ولأهمية البلاغ و بشاعة الجرم المتمثل في الاعتداء على حرمة الشهر الفضيل بدون وازع من ضمير فقد عملت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ على تشكيل فرق عمل لتحديد هوية الجناة على الرغم من نٌدرة المعلومات، وبتوفيق من الله تمكن مركز شرطة المنار من تتبع الجانيين وضبطهما في كمين محكم ( سوريان في العقد الثالث من العمر ) وبعرضهما على المرأه تمكنت من التعرف عليهما فوراً، وبسماع أقوالهما أقرا بما نٌسب إليهما جرى التحفظ عليهما و اشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على فرض السكينه العامه و الحفاظ على أمن المواطن و المقيم على حد سواء -.

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