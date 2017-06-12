“طيران ناس” يرحب بالموظفين السعودين الذين يعملون في الخطوط القطرية

أعلنت “طيران ناس” عن ترحيبها بالموظفين السعودين الذين يعملون في الخطوط الجوية القطرية.

وجاء في بيان الشركة الصادر يوم الأحد الموافق 11/6/2017 “انطلاقا من مبادئ الناقل الجوي الوطني “طيران ناس” والتزامه بواجهه تجاه أبناء الوطن وكفاءاته، فإن طيران ناس يعلن ترحيبه بالموظفين السعوديين الذي يعملون مع الخطوط الجوية القطرية على طائرات إيرباس من طراز A320، ويدعو من لديهم الرغبة للانضمام إلى طيران ناس والعمل ضمن طواقمها من طيارين ومساعدي طيارين والعاملين في مجال الصيانة والأمن والسلامة والمرحلين الجويين والعاملين في مجلس الشحن الجوي أو المبيعات والتذاكر أو أي تخصصات أخرى التواصل مع الشركة عبر الايميل: HR@flynas.com ” .