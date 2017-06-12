رئاسة الحرمين :لا صحة لما يتداول عن منع القطريين من دخول المسجد الحرام

اكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم كل الخدمات وتسهيل امور المعتمرين من كل دول العالم بما في ذلك الاشقاء من دولة قطر ، واضافت ان مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بمنع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا اساس له من الصحة.

وشددت الرئاسة على أن المعتمرين من أشقائنا القطريين في قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم المملكة حتى مغادرتهم، فإن المملكة استقبلت منذ 9/9/1438 هـ وحتى اليوم 1633 معتمراً قطرياً أدوا مناسك العمرة.

يأتي ذلك بعد أن زادت الافتراءات من بعض مواقع التواصل الاجتماعي ان المملكة تسيء لاخوانهم المعتمرين من دولة قطر

وأكدت الرئاسة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين لهم ولغيرهم وتدعو وسائل الإعلام الى الأمانة والدقة في نشر الأخبار والتأكد من الجهات المختصة قبل النشر.