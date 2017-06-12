 قرقاش: ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى “الحصار وحقوق الإنسان” تهرب من أساس الأزمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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قرقاش: ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى “الحصار وحقوق الإنسان” تهرب من أساس الأزمة

قرقاش: ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى “الحصار وحقوق الإنسان” تهرب من أساس الأزمة
المناطق - الرياض

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الترويج القطري لتفسير المقاطعة تحت مسمى الحصار مبينا إنها إجراءات سيادية من الدول المقاطعة ردا على تصرفات الدوحة في دعم التطرف والحركات الإرهابية.

 

وقال قرقاش عبر تغريدات على تويتر إن تفسير الحصار لا يتسق مع موانئ مفتوحة ومطار مفتوح وأسطول طائرات كبير.

واعتبر الوزير أن محاولة الدوحة إلصاق صفة الحصار على المقاطعة تظهر عقلية التهرب من أساس الأزمة وتحويلها تجاه تفاصيل أخرى.

وأشار قرقاش إلى أن “الهروب إلى الأمام عبر إعادة تعريف مفردات “الحصار” وحقوق الإنسان، لا يغطي على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيره لها والدعم الذي وفره للتطرف والفوضى.”

وقال إن “غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طالهم والضرر الذي لحق بهم، إن كانت المظلومية موقف فهي من حقهم وليس من حقه. ”

وبين الوزير أن الحل الجوهري للمشكلة يكمن عبر تغيير التوجه والتعامل الطبيعي مع المحيط ووقف دعم التطرف والإرهاب.

وأضاف قرقاش “ولكن ما هكذا تورد الإبل عبر المظلومية والتدويل والتتريك، بل عبر إدراك الشقيق أنه سبب لجيرانه الأذى وأنه آن الأوان ليفارق دعم التطرف والإرهاب.”

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الدول المقاطعة لقطر لاتزال تعول على الحكمة والرأي الرزين، وأن الكلمة المخلصة ستجد طريقها نحو الدوحة.

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