إنقاذ 2500 مهاجر وعشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا

دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الدول الأوروبية لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق المهاجرين بعد إنقاذ نحو 2500 شخص مطلع الأسبوع، واعتبار عشرات في عداد المفقودين.

وانتشل خفر السواحل الليبي جثث 8 مهاجرين من زورق مطاطي عثر عليه شرقي طرابلس أمس السبت.

وقالت المفوضية: “هناك مخاوف من أن يكون 52 شخصا على الأقل فقدوا في واقعتين تتعلقان بسفر أعداد كبيرة من الركاب على متن زوارق متهالكة قبالة الساحل الليبي”.

ونظم خفر السواحل الإيطالي أكثر من 12 عملية بحث وإغاثة لإنقاذ حياة مهاجرين.

وأشارت المفوضية، إلى أن “الحلول لا يمكن أن تكون موجودة في إيطاليا فحسب”، وقالت: “يتعين اتخاذ إجراءات جديدة على جانبي البحر المتوسط لمكافحة التهريب بشكل جدي”.

ودعت المؤسسة الدولية كذلك إلى جهود إضافية لمساعدة اللاجئين والمهاجرين في الدول التي ينتقلون منها قبل أن يصلوا إلى ليبيا، قائلة، إنهم “يتعرضون إلى استغلال وانتهاكات” شديدة في هذه الدول.

وليبيا هي نقطة الانطلاق الأكثر استخداما للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، حيث ارتفع عدد العابرين بشدة منذ عام 2014، فيما تشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 1770 شخصا قتلوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.

ويعتقد أن أعدادا أكبر توفيت في الصحراء قبل الوصول إلى ليبيا.