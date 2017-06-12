 البحرين .. البنك المركزي ينشر قائمة البنوك القطرية المحظورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

البحرين .. البنك المركزي ينشر قائمة البنوك القطرية المحظورة

البحرين .. البنك المركزي ينشر قائمة البنوك القطرية المحظورة
المناطق - وكالات

أصدر البنك المركزي البحريني تعميما للبنوك العاملة في الدولة لتجميد حسابات عائدة لأي من الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة “الإرهاب”.

ووجه المركزي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة.

وفيما يلي نص البيان: في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم لتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة لإمارات العربية المتحدة باعتماد أسماء 59 فردا و122 كيانا كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين.

التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه.

وفي الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.

ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما ثانيا وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة.

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