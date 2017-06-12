 استشهاد الرائد طارق العلاقي في هجوم إرهابي بالعوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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استشهاد الرائد طارق العلاقي في هجوم إرهابي بالعوامية

استشهاد الرائد طارق العلاقي في هجوم إرهابي بالعوامية
المناطق - الرياض

استشهد رجل أمن من قوات الطوارئ الخاصة الرائد طارق العلاقي مساء الاحد في بلدة العوامية، إثر إصابته بمقذوف ناري أثناء تأديته مهام عمله لحفظ الأمن من العناصر الإرهابية.

يُذكر أن الضابط الشجاع الذي استشهد مساء الاحد ، أُصيب قبل عامين أثناء مداهمة قوات الأمن أوكار المجرمين الإرهابيين ببلدة العوامية، ونتج من المداهمة مقتل أربعة إرهابيين من بينهم المسؤول الرئيس عن إطلاق النار على الجندي “عبدالعزيز العسيري”، قبل أن يعاود بعدها رجل الأمن عمله.

وتنفذ السلطات برامج للتطوير العمراني في حي المسورة للقضاء على البؤر التي يستخدمها الإرهابيون في الاختباء وشن الهجمات على عناصر الأمن.

ومن المتوقع صدور بيان من وزارة الداخلية لتوضيح التفاصيل.​

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