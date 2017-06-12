إحباط تهريب 17 ألف حبة كبتاجون في جمرك “مطار ينبع”

أحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع، محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاجون بلغت 17 ألف حبة من حبوب الكبتاجون، عثر عليها مخبأة في حقيبة راكب من جنسية عربية، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وعلمت “سبق” أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة صباح أمس السبت إلى المملكة، عثر مع أحد الركاب من جنسية عربية على حبوب من نوع الكبتاجون المخدرة، بلغت 17 ألف حبة، كانت مخبأة في حقيبة الراكب الشخصية، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.