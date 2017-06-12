 بمبلغ يزيد عن 16 مليون ريال.. نائب أمير عسير يدشن حملة ” تفريج كربة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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بمبلغ يزيد عن 16 مليون ريال.. نائب أمير عسير يدشن حملة ” تفريج كربة”

بمبلغ يزيد عن 16 مليون ريال.. نائب أمير عسير يدشن حملة ” تفريج كربة”
المناطق - عسير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري للجنة “تراحم” بالمنطقة ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة عسير، مساء اليوم، أمسية حملة “تفريج كربة” التي نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة عسير، وذلك على مسرح المفتاحة بأبها وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ،وعدد من المشائخ والوجهاء ونجوم الفن ومشاهير التواصل الاجتماعي .

وفي بداية الحفل ألقى  المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الإفتاء بمنطقة عسير الدكتور سعد بن سعيد الحجري كلمة بين فيها عن منزلة التراحم في الإسلام وأثر الصدقة والزكاة على الفرد والمجتمع إضافة إلى دور التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاج لبناء مجتمع متلاحم متعاضد حول القيادة الرشيدة , مشيدا بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتنظيم مثل هذه الحملة المباركة.

بعد ذلك دشن  سمو الأمير منصور بن مقرن  الحملة بتبرعات سخية من صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولسموه .

ثم توالت التبرعات من رجال الأعمال والميسورين وأهالي منطقة عسير الذين تفاعلوا مع الحملة التي نظمتها اللجنة وبالتعاون مع إمارة منطقة عسير والغرفة التجارية الصناعية بأبها ، حيث بلغ عدد المفرج عنهم من سجناء المطالبات المالية 254 سجينا ، وبلغت التبرعات خلال الساعة الأولى من الحملة حوالي 16 مليون ريال.

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