 غدا .. إطلاق (نوكيا 9) بمواصفات غير مسبوقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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غدا .. إطلاق (نوكيا 9) بمواصفات غير مسبوقة

غدا .. إطلاق (نوكيا 9) بمواصفات غير مسبوقة
المناطق_متابعات

سيجري غدا الثلاثاء إطلاق هاتف نوكيا 9 الذي تطوره شركة “إتش إم دي غلوبال” الفنلندية بعد أن حصل على موافقة الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة.
وحسب التسريبات فإن الهاتف يحمل مواصفات في مسبوقة في أجهزة الشركة تجعله منافسا حقيقيا لآيفون وغالاكسي. ومن هذه المواصفات معالج “Snapdragon 835 ” وذاكرة مؤقتة كبيرة بسعة 4 غيغابايت أو 8 غيغابايت.
أما شاشة الهاتف الجديد فهي بقياس 5.3 إنش بدقة عالية من معيار QHD، وسعة التخزين في الهاتف الجديد هي 64 غيغابايت.
وبالنسبة لنظام التشغيل في هاتف نوكيا 9 فهو الإصدار 7.1.1 من أندرويد، وزودت الشركة الفنلندية الجهاز بسماعتين خارجيتين مع بالإضافة إلى ميزة QuickCharge 3.0 للشحن السريع.
يعتمد هاتف نوكيا 9 على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيسكل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل معززة بضوء LED مزدوج من أجل التصوير في ظروف الإضاءة الليلية. وتقنية ليزرية من أجل توفير التركيز التلقائي أثناء التصوير.
وتحاول نوكيا العودة إلى المنافسة في سوق الهواتف الذكية الذي تسيطر عليه أبل وسامسونغ، وطرحت مجموعة هواتف إلى الآن بينها نوكيا 3 ونوكيا 5 ونوكيا 6.
وتشير التقارير إلى أن هاتف نوكيا 9 سيطرح في الأسواق الهندية أولا ويقدر سعره بحوالي 600 دولار أميركي

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