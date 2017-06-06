 هيئة السياحة بالمدينة: الخدمات الفندقية جاهزة لاستقبال المعتمرين القطريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة السياحة بالمدينة: الخدمات الفندقية جاهزة لاستقبال المعتمرين القطريين غدا .. إطلاق (نوكيا 9) بمواصفات غير مسبوقة بمبلغ يزيد عن 16 مليون ريال.. نائب أمير عسير يدشن حملة ” تفريج كربة” إحباط تهريب 17 ألف حبة كبتاجون في جمرك “مطار ينبع” استشهاد الرائد طارق العلاقي في هجوم إرهابي بالعوامية البحرين .. البنك المركزي ينشر قائمة البنوك القطرية المحظورة إنقاذ 2500 مهاجر وعشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا قرقاش: ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى “الحصار وحقوق الإنسان” تهرب من أساس الأزمة رئاسة الحرمين :لا صحة لما يتداول عن منع القطريين من دخول المسجد الحرام “طيران ناس” يرحب بالموظفين السعودين الذين يعملون في الخطوط القطرية شرطة الرياض تقبض على سوريين حاولا اختطاف وافدة و اغتصابها في نهار رمضان مواصفات غير مسبوقة في نوكيا 9.. والإطلاق بعد يومين
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

هيئة السياحة بالمدينة: الخدمات الفندقية جاهزة لاستقبال المعتمرين القطريين

هيئة السياحة بالمدينة: الخدمات الفندقية جاهزة لاستقبال المعتمرين القطريين
المناطق_المدينة

تابعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة إجراءات الحجوزات الفندقية في المدينة المنورة للمعتمرين من أبناء الشعب القطري الشقيق الراغبين في أداء شعيرة العمرة و الزيارة لما تبقى من شهر رمضان المبارك .
ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز،الرئيس العام لهيئة السياحة و التراث الوطني فإن إدارات دور الإيواء السياحي المختلفة بمنطقة المدينة المنورة تفاعلت مع توجهات القيادة الحكيمة المتمثلة في الاستمرار بتقديم التسهيلات للشعب القطري الشقيق الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك و مناسك الحج خلال الموسم القادم، وذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تؤكد التزامها و حرصها على توفير التسهيلات و الخدمات للحجاج و المعتمرين
القطريين.
وتعمل الهيئة كمختلف القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية على متابعة كل ما شأنه تسهيل إجراءات سكن الراغبين في القدوم لأداء العمرة أو الحج ، لذلك قامت الجهات المختصة بهيئة السياحة و التراث الوطني بالتنسيق مع المجموعات الفندقية بالمدينة بحصر جميع حجوزات المعتمرين القطريين و العمل على تسهيل الإجراءات للراغبين في تأكيد وصولهم إلى الأراضي المقدسة كما سيتم إعادة قيمة الحجوزات للراغبين في إرجاء أداء الشعيرة فيما تبقى من الشهر الكريم .
وأكدت الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة على الجهات ذات العلاقة بالاستمرار في تقديم كل سُبل الراحة في دور الإيواء السياحي للمعتمرين القطريين الذين تحتضنهم المملكة خلال أعمال الموسم الجاري و كذلك التأكيد على تقديم منظومة الخدمات السياحية في المدينة المنورة للحجاج المعتمرين خلال موسم الحج القادم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>