هيئة السياحة بالمدينة: الخدمات الفندقية جاهزة لاستقبال المعتمرين القطريين

تابعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة إجراءات الحجوزات الفندقية في المدينة المنورة للمعتمرين من أبناء الشعب القطري الشقيق الراغبين في أداء شعيرة العمرة و الزيارة لما تبقى من شهر رمضان المبارك .

ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز،الرئيس العام لهيئة السياحة و التراث الوطني فإن إدارات دور الإيواء السياحي المختلفة بمنطقة المدينة المنورة تفاعلت مع توجهات القيادة الحكيمة المتمثلة في الاستمرار بتقديم التسهيلات للشعب القطري الشقيق الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك و مناسك الحج خلال الموسم القادم، وذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تؤكد التزامها و حرصها على توفير التسهيلات و الخدمات للحجاج و المعتمرين

القطريين.

وتعمل الهيئة كمختلف القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية على متابعة كل ما شأنه تسهيل إجراءات سكن الراغبين في القدوم لأداء العمرة أو الحج ، لذلك قامت الجهات المختصة بهيئة السياحة و التراث الوطني بالتنسيق مع المجموعات الفندقية بالمدينة بحصر جميع حجوزات المعتمرين القطريين و العمل على تسهيل الإجراءات للراغبين في تأكيد وصولهم إلى الأراضي المقدسة كما سيتم إعادة قيمة الحجوزات للراغبين في إرجاء أداء الشعيرة فيما تبقى من الشهر الكريم .

وأكدت الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة على الجهات ذات العلاقة بالاستمرار في تقديم كل سُبل الراحة في دور الإيواء السياحي للمعتمرين القطريين الذين تحتضنهم المملكة خلال أعمال الموسم الجاري و كذلك التأكيد على تقديم منظومة الخدمات السياحية في المدينة المنورة للحجاج المعتمرين خلال موسم الحج القادم .