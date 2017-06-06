 5 أطعمة مفيدة لصحة العين وحماية الرؤية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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5 أطعمة مفيدة لصحة العين وحماية الرؤية

5 أطعمة مفيدة لصحة العين وحماية الرؤية
المناطق_متابعات

الجزر وغيره من الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي تعزز صحة العين وحماية الرؤية لاحتوائها على البيتا كاروتين، وهو نوع من “فيتامين أ” يساعد شبكية العين وأجزاء أخرى من العين لتعمل بسلاسة.
ولكن بخلاف البيتا كاروتين هناك العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية لعيون صحية، يجب أنها تجعلها عنصرا أساسيا فى النظام الغذائي الخاص بك، وذلك وفقا للموقع الأمريكى ” health” وتتوفر فيما يلي من الأطعمة:
1-الخضراوات الورقية:الخضراوات الورقية مليئة بعناصر لوتين و زياكسانثين وهى مضادات الأكسدة ، تعمل على انخفاض خطر تطوير الضمور البقعي واعتدام عدسة العين.
2-البيض:الصفار هو مصدر رئيسي من اللوتين و الزياكسانثين والزنك، مما يساعد أيضا على تقليل خطر الضمور البقعي الخاص بك.
3-الحمضيات والتوت:هذه الثمار هى عناصر مليئة بفيتامين C، والتي تعمل على الحد من خطر تطوير الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
4-اللوز :تبين البحوث أن اللوز مليئ فيتامين E، مما يبطئ الانعكاس البقعي
5-الأسماك الزيتية:مثل سمك التونة والسلمون والماكريل والأنشوجة غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، وهو حمض دهني تم العثور عليه في مستويات شبكية العين المنخفضة المرتبطة بمتلازمة العين الجافة.

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