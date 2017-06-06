 العالم ينتفض ضد قطر بعد وفاة عامل بريطاني في استاد خليفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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العالم ينتفض ضد قطر بعد وفاة عامل بريطاني في استاد خليفة

العالم ينتفض ضد قطر بعد وفاة عامل بريطاني في استاد خليفة
المناطق_الرياض

موجة من الغضب العارم اجتاحت العالم بعد وفاة عامل بريطاني في استاد خليفة مع ارتفاع عدد ضحايا العمال في مجال تشييد أندية قطر والتي تسعى من خلالها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تسبب في إثارة التساؤل وإلقاء مزيد من الضوء حول أوضاع العمال في قطر العاملين في مجال التشييد والبناء.

من جهتها علقت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية على الحادث بقولها إن الدوحة لم تقدم أي معلومات عن مقتل عامل بناء بريطاني في موقع عمل استاد خليفة الدولي مطلع العام الحالي، مشيرة بأن عدد العمال الذين يلقون حتفهم سيصل إلى 7 آلاف عامل مع حلول كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أن زاك كوكس البالغ من العمر 40 عاماً سقط من منصة عالية أثناء العمل على تجديد ستاد خليفة، أحد الملاعب التي ستحتضن كأس العالم، ولم تقدم الحكومة القطرية لنظيرتها البريطانية أي تفسير لسبب والوفاة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن لجنة المشاريع والإرث القطرية التي تنظم كأس العالم 2022 أكدت بأن التحقيقات ستكتمل في موعد أقصاه شهر مارس الماضي، والآن بعد 3 أشهر من ذلك الموعد، لم يقدم القطريون أي نتيجة.

وألقت حادثة البريطاني كوكس مزيداً من الضغوط على الحكومة القطرية حول سلامة العاملين في مواقع العمل الخاصة باستضافة كأس العالم 2022.

ويعمل في قطر ما يقارب مليوني عامل، أغلبهم يعملون في تشييد الملاعب والبنى التحتية تجهيزاً لكأس العالم 2022.

وأوضح اتحاد النقابات الدولي في تقرير نشره العام الماضي أن هناك ألف عامل يلقى حتفه في قطر، مما يعني أن هناك 7 آلاف عامل سيموتون مع حلول موعد كأس العالم 2022.

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