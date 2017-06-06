نظام طهران يعلن إرسال “90” طنا من الخضروات الفاسدة إلى قطر

بدأ نظام طهران إرسال المواد الغذائية جوا وبحراً إلى قطر، وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “ايرنا”: “أن النظام الإيراني أرسل “90” طنا من الفواكه والخضروات إلى قطر لتخفيف الحظر البري والبحري والجوي المفروض عليها من جيرانها، وفقا للمزاعم الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن الشحنة تم نقلها بالطائرات والسفن الصغيرة من مطارات وموانئ طهران وبندر عباس وبوشهر وبندر لنجه.

وتستغل إيران أزمات الدول لتمرير بضائعها الفاسدة وإيجاد أسواق تقبلها فقد سبق لها أن استغلت الأسواق العراقية لترويج منتجاتها، كما قامت في وقت سابق بإرسال الخضروات والفواكه إلى روسيا عقب التوتر الذي حصل بين تركيا وروسيا على خلفية اسقاط طائرة روسية فوق الأراضي التركية، وحينها قطعت روسيا العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وقبل أيام تحدث مسئولين إيرانيين أن على النظام في طهران استغلال الأزمة القطرية لمصلحة الاقتصاد الإيراني وإيجاد أسواق لترويج منتجاتها.

وتأتي هذه الحمولة التي تبلغ وفقا للمصادر الإيرانية “90” طنا في الوقت الذي يشتري فيه المواطن الإيراني الخبز بالتقسيط، وفقا لما اعلنه خطيب جمعة مدينة “شاهين دج” الإيرانية قبل أيام.