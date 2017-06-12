 أمين الباحة يرعى المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«الكشافة» حضن دافئ للأطفال التائهين في الحرم المكي «العقارب والثعابين» تدخل 42 حالة لطوارئ مدينة الملك سعود التجارة: السجن 3 سنوات وغرامة مليون للمسوقين عن السلع التأمينات الاجتماعية تقدم صرف معاش شهر شوال إلى 25 رمضان ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الأسهم الأسيوية والدولار حذاء رياضي للاعب مايكل جوردان يحطم الأرقام القياسية بـ 190 ألف دولار الأدب الرمضاني بشقيه الشعر والنثر في نادي الأحساء الأدبي أمين الباحة يرعى المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم العالم ينتفض ضد قطر بعد وفاة عامل بريطاني في استاد خليفة نظام طهران يعلن إرسال “90” طنا من الخضروات الفاسدة إلى قطر رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة اليوم رابع أكبر شركة للملاحة البحرية في العالم تعلق رحلاتها لقطر
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

أمين الباحة يرعى المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم

أمين الباحة يرعى المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم
المناطق_الباحة
رعى  أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السوط  المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم التي نظمتها أمانة منطقة الباحة. وأقيمت المبارة النهائية بين فريقي أمانة الباحة وبلدية غامد الزناد والتي انتهت بنتيجة ٤ – ٢ لصالح فريق الأمانة.
بعد ذلك شاهد أمين المنطقة الدكتور السواط بحضور وكلاء الأمين ورؤساء البلديات في المنطقة وعدد كبير من الجماهير أوبريت وطني بهذه المناسبة تضمن أهازيج شعبية واستعراض خيول ولوحة لشهداء الواجب وبعض الفنون الشعبية المعروفة في المنطقة. بعد ذلك تم توزيع تشيرتات وقبعات على الجماهير الغفيرة التي حضرت الأمسية ضمن مبادرة باحتنا أجمل كما تم توزيع هدايا قيمة للجماهير شملت أجهزة جوال وأجهزة إلكترونية قيمة.
وأوضح الدكتور السواط بان هذه الدورة الرمضانية الأخوية تأتي لتعزير أواصر التواصل في هذا الشهر الفضيل، وتبنت الأمانة تنظيمها ضمن مبادرة (باحتنا أجمل) التي أطلقتها الأمانة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي دشن الحملة في وقت سابق وبارك تنفيذها، و قدم أمين الباحة شكره الجزيل لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته للمشاريع والخدمات التي تقدمها الأمانة وتفضله بإطلاق هذه المبادرة.
كما شكر أمين المنطقة جميع المشاركين في إنجاح هذه الدورة من منظمين ومشاركين وجهات حكومية متعاونة، مشيراً إلى أن الأمانة وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ سوف تستمر في تنظيم المبادرات الاجتماعية والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع طوال العام ، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية القادمة في هذا الخصوص والتي ستنفذها أمانة المنطقة في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>