أمين الباحة يرعى المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم

رعى أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السوط المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم التي نظمتها أمانة منطقة الباحة. وأقيمت المبارة النهائية بين فريقي أمانة الباحة وبلدية غامد الزناد والتي انتهت بنتيجة ٤ – ٢ لصالح فريق الأمانة.

بعد ذلك شاهد أمين المنطقة الدكتور السواط بحضور وكلاء الأمين ورؤساء البلديات في المنطقة وعدد كبير من الجماهير أوبريت وطني بهذه المناسبة تضمن أهازيج شعبية واستعراض خيول ولوحة لشهداء الواجب وبعض الفنون الشعبية المعروفة في المنطقة. بعد ذلك تم توزيع تشيرتات وقبعات على الجماهير الغفيرة التي حضرت الأمسية ضمن مبادرة باحتنا أجمل كما تم توزيع هدايا قيمة للجماهير شملت أجهزة جوال وأجهزة إلكترونية قيمة.

وأوضح الدكتور السواط بان هذه الدورة الرمضانية الأخوية تأتي لتعزير أواصر التواصل في هذا الشهر الفضيل، وتبنت الأمانة تنظيمها ضمن مبادرة (باحتنا أجمل) التي أطلقتها الأمانة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي دشن الحملة في وقت سابق وبارك تنفيذها، و قدم أمين الباحة شكره الجزيل لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته للمشاريع والخدمات التي تقدمها الأمانة وتفضله بإطلاق هذه المبادرة.

كما شكر أمين المنطقة جميع المشاركين في إنجاح هذه الدورة من منظمين ومشاركين وجهات حكومية متعاونة، مشيراً إلى أن الأمانة وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ سوف تستمر في تنظيم المبادرات الاجتماعية والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع طوال العام ، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية القادمة في هذا الخصوص والتي ستنفذها أمانة المنطقة في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.