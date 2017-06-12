 ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الأسهم الأسيوية والدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الأسهم الأسيوية والدولار

ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الأسهم الأسيوية والدولار
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم الآسيوية والدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يعطي مؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة.
وصعد السعر الفوري للذهب في الساعة (08:13 بتوقيت جرينتش) 0.1 بالمئة إلى 1266.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد في الجلسة السابقة واحداً بالمئة في أكبر خسارة مئوية له بيوم واحد منذ 18 مايو.
وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 1269 دولاراً للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 97.135 بعد ارتفاعه يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته في تسعة أيام عند 97.500.
وعن أسعار المعادن الأخرى، زاد البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية ليسجل 892.50 دولار للأوقية بعد صعوده إلى 911.50 دولار للأوقية، وهو ما يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوى في 16 عاما المسجل يوم الجمعة.
وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.15 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 943.30 دولار للأوقية.

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