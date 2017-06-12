 حذاء رياضي للاعب مايكل جوردان يحطم الأرقام القياسية بـ 190 ألف دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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حذاء رياضي للاعب مايكل جوردان يحطم الأرقام القياسية بـ 190 ألف دولار

حذاء رياضي للاعب مايكل جوردان يحطم الأرقام القياسية بـ 190 ألف دولار
المناطق_متابعات

حصد حذاء رياضي ارتداه لاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في مباراة أولمبية مبلغ 190373 دولاراً في مزاد علني مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لأسعار بيع الأحذية المستعملة في مباريات.
وذكرت شبكة تلفزيون (إي.إس.بي.إن) الرياضية أن الحذاء وهو من ماركة (كونفرس) ارتداه اللاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المباراة التي نالت فيها الولايات المتحدة الميدالية الذهبية بعد الفوز على أسبانيا في أولمبياد 1984 .
وقال دان إيملر نائب رئيس شركة (إس.سي.بي أوكشنز) للمزادات: إن “السعر الذي حطم الأرقام القياسية يثبت أن مايكل جوردن لا مثيل له في سوق تذكارات كرة السلة التي سبق استعمالها في المباريات”.
ويحمل الحذاء توقيع جوردان، وهو يعتبر الأخير الذي ارتداه جوردان في مباراة قبل الاحتراف والمرة الأخيرة أيضا التي يرتدي فيها حذاء كونفرس في مباراة رسمية.
وسجل جوردان 20 نقطة في المباراة التي فازت فيها الولايات المتحدة على أسبانيا في العاشر من أغسطس 1984 بنتيجة (96-65 نقطة).
ووفقا لشبكة التلفزيون فإن الرقم القياسي السابق لبيع حذاء رياضي مستخدم في مزاد علني كان للحذاء الذي ارتداه جوردان في المباراة الخامسة من الدور النهائي لدوري السلة الأمريكي عام 1997. وحصد هذا الحذاء 104765 دولاراً عند بيعه في 2013.
وسجل جوردان في تلك المباراة التي كان يعاني فيها من أعراض تشبه الأنفلونزا 38 نقطة ليقود فريقه للفوز على فريق يوتا جاز.

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