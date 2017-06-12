«الكشافة» حضن دافئ للأطفال التائهين في الحرم المكي

نجح أفراد الكشافة المشاركين في المعسكر الرمضاني لخدمة المعتمرين وزائري المسجد الحرام الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك ، في أن يكونوا الحضن الدافئ للأطفال التائهين عن ذويهم ، أو من يستعين بهم من المعتمرين لقضاء مناسك العمرة.

وأوضح قائد المعسكر عبدالله المنصور، أن الكشافين والجوالة تُعد لهم معسكرات ودورات قبل المشاركة في مثل هذه المناسبات في كيفية التعامل مع الآخرين، ومن بينهم الأطفال الذين يجدون لدى الكشافة في موسم العمرة او الحج الاحساس بالدفىء والأمان ، وبمهاراتهم يزيلون التوتر والقلق من الأطفال.

وعن كيفية توصيل الطفل إلى ذويه قال أنهم يتحفظون على الطفل مكان وجوده فترة من الزمن حتى يحضر أحد ذويه، وإذا لم يحضر أحد يسلم لمركز التائهين الخاص بالأمن العام في الساحة الخارجية للحرم، مشيراً إلى أن كثير من الحالات لا تصل إلى تلك المرحلة.