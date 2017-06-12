 «الكشافة» حضن دافئ للأطفال التائهين في الحرم المكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«الكشافة» حضن دافئ للأطفال التائهين في الحرم المكي «العقارب والثعابين» تدخل 42 حالة لطوارئ مدينة الملك سعود التجارة: السجن 3 سنوات وغرامة مليون للمسوقين عن السلع التأمينات الاجتماعية تقدم صرف معاش شهر شوال إلى 25 رمضان ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الأسهم الأسيوية والدولار حذاء رياضي للاعب مايكل جوردان يحطم الأرقام القياسية بـ 190 ألف دولار الأدب الرمضاني بشقيه الشعر والنثر في نادي الأحساء الأدبي أمين الباحة يرعى المباراة الختامية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم العالم ينتفض ضد قطر بعد وفاة عامل بريطاني في استاد خليفة نظام طهران يعلن إرسال “90” طنا من الخضروات الفاسدة إلى قطر رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة اليوم رابع أكبر شركة للملاحة البحرية في العالم تعلق رحلاتها لقطر
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

«الكشافة» حضن دافئ للأطفال التائهين في الحرم المكي

«الكشافة» حضن دافئ للأطفال التائهين في الحرم المكي
المناطق_مكة

نجح أفراد الكشافة المشاركين في المعسكر الرمضاني لخدمة المعتمرين وزائري المسجد الحرام الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك ، في أن يكونوا الحضن الدافئ للأطفال التائهين عن ذويهم ، أو من يستعين بهم من المعتمرين لقضاء مناسك العمرة.

وأوضح قائد المعسكر عبدالله المنصور، أن الكشافين والجوالة تُعد لهم معسكرات ودورات قبل المشاركة في مثل هذه المناسبات في كيفية التعامل مع الآخرين، ومن بينهم الأطفال الذين يجدون لدى الكشافة في موسم العمرة او الحج الاحساس بالدفىء والأمان ، وبمهاراتهم يزيلون التوتر والقلق من الأطفال.

وعن كيفية توصيل الطفل إلى ذويه قال أنهم يتحفظون على الطفل مكان وجوده فترة من الزمن حتى يحضر أحد ذويه، وإذا لم يحضر أحد يسلم لمركز التائهين الخاص بالأمن العام في الساحة الخارجية للحرم، مشيراً إلى أن كثير من الحالات لا تصل إلى تلك المرحلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>