«العقارب والثعابين» تدخل 42 حالة لطوارئ مدينة الملك سعود

أدخلت لدغات العقارب والثعابين 42 حالة، لطوارئ مدينة الملك سعود الطبية، حيث بلغت حالات لدغات العقارب نحو 34 حالة، فيما وصلت لدغات الثعابين إلى نحو 8 حالات، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المدينة، أن نحو 40 من مجموع تلك الحالات غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج بالطوارئ، في حين تم تنويم حالتين؛ لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وحذرت المدينة في هذا السياق، من خطورة الاقتراب من الحيوانات اللادغة، لاسيما هذه الأيام، حيث تشهد ارتفاعاً بدرجة الحرارة؛ ويسهم في خروج تلك الحيوانات من أماكنها، وأكدت المدينة على جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال كافة الحالات الطارئة على مدار الساعة، حيث يوجد كادر مؤهل ومدرب، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.