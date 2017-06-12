 كأحد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار.. أمانة الجوف تعقد ورشة عمل تعريفية بتطبيق “حاذر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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كأحد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار.. أمانة الجوف تعقد ورشة عمل تعريفية بتطبيق “حاذر”

كأحد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار.. أمانة الجوف تعقد ورشة عمل تعريفية بتطبيق “حاذر”
المناطق - محمد الحسن

نظمت أمانة منطقة الجوف ورشة عمل تدريبية؛ للبدء في تطبيق “حاذر”؛ احد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار .
وشارك في الورشة مختصون من البلديات التابعة لأمانة منطقة الجوف ، ومدير إدارة تصريف السيول والأمطار المهندس بندر الرويلي ، وجرى تقديم شرح متكامل عن النظام الذي يقدم معلومات للسكان عن المواقع الحرجة في المدينة أثناء مواسم هطول الأمطار.
والجدير بالذكر ان تطبيق  “حاذر” هو أحد التطبيقات الإلكترونية التي تعمل على الهواتف الذكية , ويختص بتقديم خدمات تحذيرية لسكان المدينة عن النقاط الحرجة , وأماكن تجمع الأمطار والسيول ويتيح  الفرصة لمستخدمي الخدمة من إرسال بلاغات عن أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول في طرق وشوارع المدينة.
ويأتي عقد هذه الورشة، بناءً على توجيه المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أمين منطقة الجوف ؛ مواكبةً لتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطبيق “حاذر”؛ لضمان سلامة السكان أثناء هطول الأمطار.

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