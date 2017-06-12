 بدأ قبول المتدربين إكترونياً في 15 شوال 1438هـ بالكلية التقنية في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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بدأ قبول المتدربين إكترونياً في 15 شوال 1438هـ بالكلية التقنية في الباحة

بدأ قبول المتدربين إكترونياً في 15 شوال 1438هـ بالكلية التقنية في الباحة
المناطق - الباحة
تبدأ الكلية التقنية في الباحة يوم الأحد 15/10/1438هـ في  استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438-1439هـ للبرنامجين الصباحي والمسائي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. www.tvtc.gov.sa من خلال رابط القبول الموحدte.tvtc.gov.sa/AFrontGate/https://uga
 ودعا عميد  الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة الأستاذ / مرعي بن سعد القرني المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصّصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات في موعد أقصاه 6/  11 / 1438هـ .
من جانبه أوضح وكيل شؤون المتدربين م/ فهد بن محمد كرات ، أن الكلية ستفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في أقسام التقنية الكهربائية ( قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية) ، وقسم تقنية الحاسب ( دعم فني وبرمجيات ) وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية )، مفيدًا أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية  أو ما يعادلها , وأن يكون حسن السيرة والسلوك , ولائقًا طبيًا بما يتناسب مع التخصّص المتقدم له ، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

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