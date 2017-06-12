 شرطة المدينة تنفذ مشروع سفرة إفطار صائم عن شهداء الواجب بالمسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة المدينة تنفذ مشروع سفرة إفطار صائم عن شهداء الواجب بالمسجد النبوي

شرطة المدينة تنفذ مشروع سفرة إفطار صائم عن شهداء الواجب بالمسجد النبوي
المناطق - المدينة المنورة

أطلقت إدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة المدينة المنورة مبادرة “سفرة إفطار صائم عن شهداء الواجب”، وذلك يوم أمس الأحد بالمسجد النبوي الشريف.

ونفذ البرنامج برعاية مباشرة من سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني وبحضور قيادات أفرع الأمن العام بالمنطقة، وأسر وذوي الشهداء وعدد من مصابي الواجب.. تلى ذلك تقديم الهدايا التذكارية لهم.

وبهذه المناسبة قال سعادة مدير الشرطة ليس هناك أعظم شرف أو ولاء من التضحية التي يقدمها جنودنا البواسل في كل مره من أجل بلادنا الغالية، من خلال تقديم أرواحهم رخيصة في سبيل حماية هذا الوطن واستقرار الأمن والأمان.

وأضاف بأن الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين وإدخال السرور لهم واجب وطني، مؤكداً أن ذلك مستمد من القيادة الحكيمة لرعايتها الدائمة لشؤون أسر الشهداء وأبناءهم.

كما أضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم منصور بن ربيعان الرشيدي بأن إدارة العلاقات تهتم بشكل كبير بأحد الأدوار المناطة بها وهي العلاقات الانسانية لجميع رجال الأمن سواء كانوا على رأس العمل أو خلافه، ومن ذلك: الاهتمام وإدخال السرور لأسر الشهداء ومصابي الواجب، وأن هذه المبادرة أتت من لفته انسانية وتوجيه من سعادة مدير الشرطة.

وقد عبر ذوو الشهداء والمصابين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لشرطة منطقة المدينة المنورة على هذه اللفتة الكريمة، متوجهين بالدعاء لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

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