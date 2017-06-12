 المناطق ترصد بالصور والفيديو وصول جنازة الشهيد الرائد طارق علاقي إلى مطار جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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المناطق ترصد بالصور والفيديو وصول جنازة الشهيد الرائد طارق علاقي إلى مطار جازان

المناطق ترصد بالصور والفيديو وصول جنازة الشهيد الرائد طارق علاقي إلى مطار جازان
المناطق - جازان

وصل جثمان الشهيد الرائد طارق علاقي إلى مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان قادمًا من المنطقة الشرقية، حيث كان في استقباله جمع من الأهالي وزملائه رجال الأمن.

وكان قد صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد 16 / 9 / 1438 هـ ، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) مما نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء وإصابة رجلي أمن ، وحالتهما الصحية مستقرة.
المناطق تتقدم بخالص التعازي لأسرة الشهيد و للقيادة سائلين الله أن يتغمده في واسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء.

والد الشهيد .. عبداللطيف العلاقي

 

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