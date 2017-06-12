مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 20 ألف سلة غذائية في محافظة الجوف

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة الجوف اليمنية.

ونوه محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي بجهود مركز سلمان للإغاثة المتميزة في الدعم الإغاثي والإنساني للأسر النازحة والمتضررة في المحافظة، وعبر عن اعتزازه بمواقف المملكة تجاه الشعب اليمني، التي تجسد عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، مفيدًا أن السلال الغذائية ستستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في جميع مديريات محافظة الجوف.