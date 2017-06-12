 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 20 ألف سلة غذائية في محافظة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 20 ألف سلة غذائية في محافظة الجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 20 ألف سلة غذائية في محافظة الجوف
المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة الجوف اليمنية.
ونوه محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي بجهود مركز سلمان للإغاثة المتميزة في الدعم الإغاثي والإنساني للأسر النازحة والمتضررة في المحافظة، وعبر عن اعتزازه بمواقف المملكة تجاه الشعب اليمني، التي تجسد عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، مفيدًا أن السلال الغذائية ستستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في جميع مديريات محافظة الجوف.

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