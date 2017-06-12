 نائب أمير القصيم يستقبل مدير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يستقبل مدير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل مدير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، يرافقه المدراء المساعدين بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .
وعبر الجميع عن تهنئتهم لسموه متمنين له العون والتوفيق، فيما شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.

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