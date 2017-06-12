 أمير القصيم يؤكد على تطوير مهرجان تمور بريدة كرافد اقتصادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يؤكد على تطوير مهرجان تمور بريدة كرافد اقتصادي

أمير القصيم يؤكد على تطوير مهرجان تمور بريدة كرافد اقتصادي
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية ، على أهمية تنمية الموارد الزراعية بالمنطقة والمحافظة عليها ، مبينا أن منتج التمور أحد المنتجات المهمة التي ستحقق العناية والاهتمام بها من خلال مهرجانات التمور ، مشدداً على أهمية المخرجات بالتنظيم والتطوير لمهرجان تمور مدينة بريدة وما حققه خلال السنوات الماضية ، كونه رافداً اقتصادياً للمنطقة لما تحظى به التمور في مجتمعنا من أهمية كبيرة كونها ذو قيمة غذائية متميزة ، مشيداً سموه بالاتفاقية ما بين الأمانة والقطاع الخاص التي تعزز من تطور مهرجان تمور بريدة ، مؤكداً على أهمية أن يخرج المهرجان بالصورة اللائقة به وفق أحدث الأساليب التي تخدم التمور كمنتج غذائي ، منوهاً بجهود أمانة منطقة القصيم ، ودورها الرائد في تنظيم مهرجان تمور بريدة ، متطلعاً أن تكون هذه الاتفاقية من خلال إشراك القطاع الخاص ، بداية عمل مشترك ما بين القطاع الحكومي والخاص لإحداث نقلة نوعية لمهرجان التمور ، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد في مجال عملهم.

جاء ذلك بعد أن شهد سمو أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، اليوم الاثنين في مكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة مراسم توقيع اتفاقية بين أمانة منطقة القصيم ، ومجموعة سعود العويس لتشغيل مهرجان تمور بريدة.

وتتضمن الاتفاقية إلى تولي مجموعة العويس بتشغيل مهرجان تمور بريدة لهذا العام ، بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة ، والمزمع انطلاقته في شهر ذو القعدة ، ووقع الاتفاقية من جانب الأمانة ، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومن جانب مجموعة العويس ، رئيس مجلس إدارتها سعود العويس.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، أن الاتفاقية تهدف إلى تشغيل وإدارة مهرجان بريدة للتمور ، وتسويق منتج التمور بما يتوافق مع السوق المحلية والإقليمية ، مؤكداً على أهمية تطوير المهرجان وجعله جاذباً للتجار والمستهلكين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج والدول العربية وتعزيز مكانة التمور وتطويرها ، لافتاً إلى إقامة ورش عمل للمزارعين ، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الترفيهية المتنوعة لمختلف شرائح المجتمع ، بجانب المعارض المصاحبة والجوائز اليومية.

حضر توقيع الاتفاقية أمين الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم زياد المشيقح ، ومدير إدارة الاستثمار والتنشيط السياحي بالأمارة محمد العمري ، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العويس عبدالمحسن العويس.

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