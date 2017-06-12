 العين الإماراتي يسعى لضم إبراهيموفيتش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 رمضان 1438 هجريا, الموافق 12 يونيو 2017 ميلاديا

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العين الإماراتي يسعى لضم إبراهيموفيتش

العين الإماراتي يسعى لضم إبراهيموفيتش
المناطق - وكالات

كشف الصحافي الإنجليزي “DaveOCKOP” أن نادي العين الإماراتي قدم عرضاً لضم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد إعلانه الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبحث النجم السويدي عن تحد جديد في مسيرته الناجحة والمليئة بالألقاب، بعد أن لعب في عدد من الدوريات الأوروبية، أبرزها الإيطالي والإسباني والفرنسي والإنجليزي والهولندي.

وقال الصحافي الإنجليزي: “نادي العين مهتم بضم زلاتان إبراهيموفيتش، العرض تم تقديمه فعلاً، وأنا على ثقة بأن عروضاً أخرى ستنهال على اللاعب قريباً”.

وأفادت وسائل إعلام إنجليزية أن إبراهيموفيتش تلقى عروضاً كثيرة في الآونة الأخيرة، أبرزها من لوس آنجيليس غالاكسي الأمريكي وشاموا نيور الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

وفي حال انتقال الندم السويدي للعب في صفوف “الزعيم” الإماراتي، فإنها ستكون التجربة للأولى لإبراهيموفيتش خارج الأجواء الأوروبية.

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