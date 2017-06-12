رئيس وزراء باكستان يصل جدة

وصل إلى جدة اليوم دولة رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي،صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل،مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة،ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق,ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس،ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.