وزير التعليم يدشن انطلاقة فعاليات الأندية الموسمية

وقد تجول الدكتور العيسى في أروقة النادي حيث شاهد البرامج المتنوعة المقدمة للطلاب وشارك مع الطلاب في الأنشطة التي يقدمها النادي كما استمع من مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض أنور أبو عباة للمسارات التي يقدمها النادي للطلاب وهي المسار التقني والتطوعي والوظيفي والمسار الترفيهي والسياحي ، كما شاهد الوزير البرامج والدورات التي يقدمها النادي لمرتاديه ضمن برنامج إجازتي ومنها دورة تدريبية للطلاب في صيانة الجوالات .واطلع الوزير على مجموعة من المنافسات الرياضية في عدة ألعاب مختلفة يقدمها النادي وفي نهاية الجولة دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى انطلاقة الأندية الموسمية على مستوى المملكة باطلاق البالونات، ثم التقطت بعدها الصور التذكاريةومن جهة ذات صلة افتتحت وكيلة وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد انطلاقة الأندية الموسمية للبنات وذلك في مقر النادي الأول بحي الروابي بالرياض تزامنا مع تدشين وزير التعليم لبرنامج إجازتي ٢ لصيف هذا العام، بحضور مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم الأستاذة ريم أبو الحسن كما حضرت المساعد للشئون التعليمة بالرياض الأستاذة حنان السلطان ومديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم .وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم قرأت الطالبة دلال إبراهيم الراكان آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقت مديرة نشاط الطالبات د إيمان الدريهم كلمة رحبت فيها بالدكتورة هياء العواد والحاضرات ثم قدمت طالبات النادي الثاني نشيد ترحيبي .بعدها ألقت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هياء العواد كلمة قالت فيها : يسرني أن أكون معكم اليوم في زيارة لمقر النادي الموسمي الأول في الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم من أجل افتتاح برامج الأندية الموسمية في قطاع تعليم البنات تزامناً مع تدشين معالي وزير التعليم د أحمد العيسى لبرنامج إجازتي ٢ لصيف هذا العام الذي انطلقت فعالياته في بداية شهر رمضان المبارك وسيستمر بإذن الله حتى ٢٥ من شهر ذي القعدة .وقالت العواد يحظى البرنامج برعاية كبيرة من معالي وزير التعليم وجميع المسئولين في الوزارة وإدارات التعليم لأنه يسعى إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة خلال الإجازة الصيفية لتنفيذ فعاليات وأنشطة متنوعة وجذابة . تسهم في ترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وتنمية المهارات الحياتية اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة ، وقالت أن تميز البرنامج هذا العام بإضافة مسار خامس هو المسار التقني الذي يعنى بتوجيه القدرات التقنية للطلبة واستثمارها في اتجاهات إيجابية تعزز الانتماء الوطني .وختمت العواد كلمتها بشكر المسئولات بتعليم الرياض وجميع مناطق المملكة ومحافظاتها لإتاحة جميع الفرص الممكنة في هذه المسارات امام الطالبات .بعدها قُدِم عرض صامت عُرِض من خلاله إحصائية بعدد المرتادات للأندية منذ انطلاقتها بداية شهر رمضان وحتى هذا الأسبوع ، كما عُرضِت الرؤية والرسالة التي تعمل في ضوئها الأنديةتقدمت بعدها الدكتورة هياء العواد لقص شريط البداية وتجولت في أروقة النادي حيث شاهدت البرامج المتنوعة المقدمة للطالبات في المسارات الخمس ( المسار الوظيفي – امسار التطوعي – المسار التقني – المسار الترفيهي – المسار السياحي ) .وختمت العواد كلمتها بشكر المسئولات بتعليم الرياض وجميع مناطق المملكة ومحافظاتها لإتاحة جميع الفرص الممكنة في هذه المسارات امام الطالبات .بعدها قُدِم عرض صامت عُرِض من خلاله إحصائية بعدد المرتادات للأندية منذ انطلاقتها بداية شهر رمضان وحتى هذا الأسبوع ، كما عُرضِت الرؤية والرسالة التي تعمل في ضوئها الأنديةتقدمت بعدها الدكتورة هياء العواد لقص شريط البداية وتجولت في أروقة النادي حيث شاهدت البرامج المتنوعة المقدمة للطالبات في المسارات الخمس ( المسار الوظيفي – المسار التطوعي – المسار التقني – المسار الترفيهي – المسار السياحي ) .من جهته بين المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع أن الأندية الموسمية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويين يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية , مؤكدا أن الوزارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة .ودعا المانع جميع أولياء الأمور إلى حث أبنائهم وبناتهم للالتحاق بهذه الأندية والاستفادة مما تقدمه من برامج هادفة .